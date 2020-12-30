Yılbaşı öncesi Marmaris’e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor

Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda korona virüsünün yaygınlığını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında normal zamanda da her gün yapılan rutin güvenlik denetimleri, yılbaşı öncesi sıklaştırıldı. 29 Aralık'tan itibaren 24 saat denetim başlatan jandarma ekipleri, sürücülerin ve toplu taşıma araçlarındaki yolcuların evraklarını inceledi.



Marmaris ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çetibeli Jandarma kontrol noktasında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş ve KOM ekipleri de denetimlere katıldı. Araçların içleri, bagajları jandarma ve polis köpekleri ile arandı.



Marmaris'ten Akyaka'ya dönüş yolunda Marmaris Bölge Trafik İstasyonu ekipleri özellikle toplu taşıma araçlarını ve yük kamyonlarını kontroller yaptılar. İstanbul'dan arkadaşlarının yanına geldiğini belirten vatandaş "Arkadaşımızı görmeye geldik döneceğiz" dedi.





Marmaris'e gelen Sosyal medya fenomeni Rotasız Baran da "İzmir'den geliyorum buraya gelene kadar hiçbir kontrole rastlamadım, gayet güzel ve gerekli bir uygulama" dedi. Kendi tasarladığı karavanı ile tüm ülkeyi gezen Baran'ın karavanı vatandaşlarında ilgisini çekti evrakları incelenirken bazı vatandaşlarda karavanın önünde fotoğraf çektirdi.



Denetimlerin 1 hafta daha sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi.