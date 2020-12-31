2’nci doz aşımı oldum, şimdi sıra sizde

Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan ve 2. doz aşısı ile birlikte süreci tamamlayan Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil yaşadıklarını anlattı: "Önce PCR testi yapıldı. Ardından antikor testi için kan örneği alındı. 24 saat sonra Prof. Dr. Şükran Köse aradı ve aşı olacağımı belirtti. Hemen hastaneye gittim, önce sorular ve anketin ardından cep telefonuma aşı çalışmasıyla ilgili bana verilen onay kodu düştü. Aşı yapılırken ve sonrasında hiç bir acı hissetmedim. 14 gün sonra dün ikinci dozu oldum, hiç bir yan etkisi yok. Aşı olmayacağım diyenlere ise benim söyleyeceğim tek şey bir var: başka bir silahınız var mı?"



ÇİN ASISININ İLK PARTİSİ GELDİ

ÇİN'DEN sipariş edilen Kovid-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, dün sabaha karşı Ankara'ya geldi. Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. 17 adet konteyner içerisinde taşınan 3 milyon doz inkatif aşı uçaktan görevliler tarafından titizlikle indirildi. Sağlık Bakanlığı'nın Akyurt'taki deposunda muhafaza altına alındı. Aşılar, iki hafta boyunca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenilirlik testlerinden geçirilecek. Türkiye'nin dört bir yanında ilk etapta sağlık çalışanlarının 14 Ocak'tan itibaren aşılanmasına başlanacak. Öte yandan aşıların üzerinde "Maskesiz gülümse, Mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde görevli Prof. Dr. Şükran Köse'ye yardımları için teşekkürler