Çıldır ailesinden belediyeye arazi bağışı

AYDIN'DA Türk Hava Yolları'nın uçuş eğitimi için kullandığı Çıldır Havaalanı arazisini 1960'lı yıllarda bağışlayan Mustafa Çıldır'ın torunları da anlamlı bir bağışa imza attı. Çıldır ailesinin fertleri Mustafa Çıldır, Nesrin Çıldır, Güler Ozan ve Gülşen Özboyacı, hissedarı oldukları araziyi tarımsal üretim yapılması amacıyla Efeler Belediyesi'ne imzaladıkları protokolün ardından devretti. Aile olarak, yüz yılı aşkın süredir Aydın'da yaşadıklarını belirten Mustafa Çıldır, "Aydın için ne gerekiyorsa yardımcı olmaya hazırız" dedi.

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