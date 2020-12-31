  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! İşte 31 Aralık Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye uyarısı! İşte 31 Aralık Perşembe ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, bugün ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. kıyıları, çevreleri ile 'in batı ve 'nin güneyinde bugün bekleniyor. İşte 31 Aralık Perşembe ...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! İşte 31 Aralık Perşembe hava durumu...
AA

31.12.2020, 08:36

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! İşte 31 Aralık Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.