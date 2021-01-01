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Haberler Yaşam Bursa’da çiftliğe baskın

’da çiftliğe baskın

Bursa’da çiftliğe baskın

1.1.2021

BURSA'DA yılbaşı öncesi bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içkilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 şişe şarap ile viski ve rakının bulunduğu toplam 10 ton sahte içki ele geçirdi. Olay ile ilgili S.Ç. (45) gözaltına alındı.

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