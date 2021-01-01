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aşısı haram mı?

'den getirilen aşıların içinde domuz proteini olduğu iddiaları üzerine vatandaşlar "Acaba haram mı?" sorusunu sormaya başladı. Bu iddialara cevap verdi. , bu soruya yazılı yanıt verd

Çin aşısı haram mı?

1.1.2021

ALTERNATİFİ OLMADIKÇA
Diyanet'in yanıtında toplum sağlığı açısından salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımında sakınca olmadığı açıklanarak, "Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; İslam alimlerinin yaygın kanaatine göre, 'Zaruretler yasakları mubah kılar' (Mecelle, md. 21) kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir. Nitekim günümüz fetva kuruluşları da bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir" denildi. Diyanet açıklamasında, konunun uzmanlarınca salgın hastalıkları önlemek için yapılan aşıların muhtemel yan etkilerinin, aşılanmamaktan doğacak sakıncalara nispetle daha az olduğu ifade edildiği kaydedilerek, "Netice olarak kişilerin bağışıklık kazanmasına veya iyileşmesine vesile olacağı tıbben tespit edilen ve alanında uzman hekimlerce tavsiye edilen aşıların içeriğinde dinen yasaklanmış bir madde olsa bile -meşru bir alternatifi olmadığı müddetçe- yaptırılmasında dinen bir sakınca yoktur" değerlendirmesinde bulunuldu.

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