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Haberler Yaşam Ege'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle , , , ve 'da 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ege'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
AA

01.01.2021, 17:41

İzmir'de normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konak Meydanı, Kordon, Karşıyaka ve Bostanlı sahilinde sakinlik hakim oldu.

Yağışlı havanın etkili olduğu kentte cadde ve sokaklar boş kalırken insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Polis ekipleri, sokağa çıkanlar ve araçlara ilişkin denetimlerini sürdürdü.

BÖLGE GENELİNDE SOKAKLAR SAKİN

Aydın'da yeni yılın ilk gününde Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyum sağladığı gözlendi.

Kentin işlek bölgelerinden Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı, en sakin günlerinden birini yaşarken birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerine devam etti.

Manisa'da normal zamanlarda yoğun olan Cumhuriyet, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa, Mimar Sinan ve İzmir Caddeleri; Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı; Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Atapark bölgesi de yeni yılın ilk gününü sessiz geçirdi.

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