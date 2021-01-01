‘Genelge bağlamaz’ dedi 24 kez ceza yedi

ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam eden Erkan Cinbir (39), aldığı korona cezalarına itiraz için gittiği adliyede de maske takmayınca 24'üncü kez ceza yazıldı. Cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia eden Cinbir, mücadelesine devam edeceğini ifade ederek, "Adliyeden çıktık ve bu süreçte polislerle karşılaştık. Maskeyle ilgili karakola götürdüler. 24'üncü cezamızı da yemiş olduk. Suç duyurusunda bulundum" dedi.