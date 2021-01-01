  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ‘Genelge bağlamaz’ dedi 24 kez ceza yedi

‘Genelge bağlamaz’ dedi 24 kez ceza yedi

‘Genelge bağlamaz’ dedi 24 kez ceza yedi

1.1.2021

ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam eden Erkan Cinbir (39), aldığı korona cezalarına itiraz için gittiği adliyede de maske takmayınca 24'üncü kez ceza yazıldı. Cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia eden Cinbir, mücadelesine devam edeceğini ifade ederek, "Adliyeden çıktık ve bu süreçte polislerle karşılaştık. Maskeyle ilgili karakola götürdüler. 24'üncü cezamızı da yemiş olduk. Suç duyurusunda bulundum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Genelge bağlamaz’ dedi 24 kez ceza yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.