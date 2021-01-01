‘Gül Bebek’ projesine Zilan Duru’dan destek

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi, bebek sevinci yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere y önelik 'Gül Bebek' projesini başlattı. Proje kapsamında içinde çocuk bezi, bebek bakım kremi, bebek şampuanı, battaniye, zıbın ve oyuncak gibi 20 parçadan oluşan bebeklerin temel ihtiyaçları için kullanılacak malzemelerin yer aldığı sepet hazırlandı. Sinema ve dizi oyuncusu Zilan Duru da projeye destek verdi. Duru, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile Kızılay personelinin eşliğinde ilk olarak Gaziemir ilçesindeki Binbaşı Reşat Bey Mahallesi'nde yaşayan yeni doğum yapan Sevcan Kesen'i, ardından da Emine Sayan'ı ziyaret etti. Karşılarında oyuncu Duru'yu görenler ve hediye sepeti alan aileler büyük mutluluk yaşadı. Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Amacımız ihtiyaç sahibi ailelere, bağışçılarımız tarafından gelen yardımları ulaştırmak. Bu vesileyle dünyaya gelen 2 erkek evladımızı ziyaret ettik. Bebeklerimizin kullanabileceği malzemeleri annelerine teslim ettik" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ