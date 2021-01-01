  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ‘Gül Bebek’ projesine Zilan Duru’dan destek

‘Gül Bebek’ projesine ’dan destek

‘Gül Bebek’ projesine Zilan Duru’dan destek

1.1.2021

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi, bebek sevinci yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere y önelik 'Gül Bebek' projesini başlattı. Proje kapsamında içinde çocuk bezi, bebek bakım kremi, bebek şampuanı, battaniye, zıbın ve oyuncak gibi 20 parçadan oluşan bebeklerin temel ihtiyaçları için kullanılacak malzemelerin yer aldığı sepet hazırlandı. Sinema ve dizi oyuncusu Zilan Duru da projeye destek verdi. Duru, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile Kızılay personelinin eşliğinde ilk olarak Gaziemir ilçesindeki Binbaşı Reşat Bey Mahallesi'nde yaşayan yeni doğum yapan Sevcan Kesen'i, ardından da Emine Sayan'ı ziyaret etti. Karşılarında oyuncu Duru'yu görenler ve hediye sepeti alan aileler büyük mutluluk yaşadı. Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Amacımız ihtiyaç sahibi ailelere, bağışçılarımız tarafından gelen yardımları ulaştırmak. Bu vesileyle dünyaya gelen 2 erkek evladımızı ziyaret ettik. Bebeklerimizin kullanabileceği malzemeleri annelerine teslim ettik" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Gül Bebek’ projesine Zilan Duru’dan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.