Kemeraltı artık düşük riskli

İzmir genelinde hareketliliğin gözle görünür oranda azalmasıyla birlikte HES uygulamasında kentin bazı kalabalık noktaları da beyaz renkli düşük risk bölgesi haline geldi. Kentin en kalabalık ticaret merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da kafe ve restoranların paket servise geçmesiyle insan yoğunluğu azaldı.



"AVM'LERDEN GÜVENLİ"

Hal böyle olunca önceleri 'çok yüksek riskli' olan ve uygulama üzerinde kırmızı renkle gösterilen çarşı, düşük risk bölgelerinden biri oldu. Esnaf da tekrar güvenli hale gelen çarşıya alışveriş için vatandaşları çağırdı. Tarihi Çarşı'nın ünlü Kızlarağası Hanı'nda takı satışı yapan esnaf Sefa Kaylı, "Alınan önlemlere bağlı olarak risk azalmış durumda. Vatandaşların da esnafın da kurallara uyması Kemeraltı'nı gezilebilir bir hale getirdi. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak diledikleri gibi alışverişlerini yapabilir. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dükkanlar açık. Kemeraltı Çarşısı açık bir AVM'dir. Dolayısıyla burası kapalı AVM'lerden çok daha güvenilir bir yer" dedi. Çarşının sakinleştiğini söyleyen esnaf Mustafa Erkan Bayrak da, "Pek çok tedbir alınarak çarşı risk bölgesi olmaktan çıktı. Esnaf da tüm kurallara uyulmasına dikkat ediyor. Vatandaşlarımızı tekrar bekliyoruz. Destek olmaları bizler için de iyi olur." diye konuştu. Çarşıda çiçek satan Osman Dolcay ise, "Risk kalmadı. Herkes tedbirini aldı ve alışveriş devam ediyor. Vatandaş gelip alışverişini rahatça yapabilir. Artık korkmasınlar" ifadelerini kullandı.





'TEREDDÜT EDİLECEK BİR ŞEY YOK'

KEMERALTI Çarşısı'na takım elbise satın almak için gelen vatandaşlardan Sercan Tezcan, "Kemeraltı Çarşısı'nın eski kalabalığı yok. Gördüğümüz kadarıyla korona virüs tedbirlerine uyuluyor. Rahatça alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu. Alışveriş yapan vatandaşlardan Arife Yıldız da, "İnsanlar alışveriş yapmak için tereddüt ediyor ama bana göre tereddüt edilecek bir şey yok. İnsanlar çok rahat alışverişini yapabilir" dedi.