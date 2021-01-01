  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kovid-19 hava filtresine talebi artırdı

-19 hava filtresine talebi artırdı

Kovid-19 hava filtresine talebi artırdı

1.1.2021

DÜNYAYI etkisi altına alan Kovid- 19 salgını sürecinde özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temiz havanın önemi ortaya çıktı. AVM, hastane, fabrika ve toplu taşıma gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri eskiye göre daha sık değiştirilmeye başlandı. Önceden yılda 1 değişen filtreler salgınla birlikte 2 ayda bir yenilendi. Salgın döneminde özellikle Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı (HEPA) filtre satışları katlandı. Sadece iç piyasadan değil yurt dışından da gelen yoğun talep bu alanda üretim yapan firma sahiplerinin yüzünü güldürdü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kovid-19 hava filtresine talebi artırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.