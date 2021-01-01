Kovid-19 hava filtresine talebi artırdı

DÜNYAYI etkisi altına alan Kovid- 19 salgını sürecinde özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temiz havanın önemi ortaya çıktı. AVM, hastane, fabrika ve toplu taşıma gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri eskiye göre daha sık değiştirilmeye başlandı. Önceden yılda 1 değişen filtreler salgınla birlikte 2 ayda bir yenilendi. Salgın döneminde özellikle Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı (HEPA) filtre satışları katlandı. Sadece iç piyasadan değil yurt dışından da gelen yoğun talep bu alanda üretim yapan firma sahiplerinin yüzünü güldürdü.