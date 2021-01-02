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Haberler Yaşam Akıncı 1. bölüm izle!

Akıncı 1. bölüm izle!

Atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan Akıncı, sürükleyici senaryosu, heyecan dolu sahneleri ve görsel bir şölen sunan görüntüleriyle izleyiciden tam not aldı. İzleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Akıncı 1. bölümü ile yeniden Atv ekranlarında.

Akıncı 1. bölüm izle!

02.01.2021, 20:01

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi ilk bölümüyle Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Yayınlanan ilk bölümüyle 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.

AKINCI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, ilk bölümü hem ekran başında hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Akıncı, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın zorlu mücadelesini yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

Proje tasarımını ve senaryosunu Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi paylaştığı Akıncı dizisinde; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi güçlü isimler yer alıyor.

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