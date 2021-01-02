‘Aşıda stok sorunu yaşayabiliriz’

ABD'Lİ Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşıda stok sorunu yaşanabileceğini söyledi. Alman Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Şahin, Almanya'nın şu an piyasadaki mevcut onaylı aşıların eksikliği sebebiyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini ifade etti. Şahin, "Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedariğinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir" açıklamasını yaptı.