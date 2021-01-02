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Haberler Yaşam Ayların değil yılların birincisi!

Ayların değil yılların birincisi!

Ayların değil yılların birincisi!

2.1.2021

ATV, yayınladığı dizi ve programlarıyla son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izleneni oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde aldığı yüksek izlenme oranları ile 2020 yılını da birincilikle geride bıraktı.

DİZİ ATV'DE İZLENİR
Aralık ayında da zirve atv'nindi. Televizyonların en çok izleneni olan atv, Aralık ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ ABC1, Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme paylarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşıdı. Yılın en çok izlenen yapımları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova da yer aldı.

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