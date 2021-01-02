Gelini kaynanaya gitmeye zorlamak boşanma sebebi

ŞİDDETLİ geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, karı-koca arasındaki kusur belirleme tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Yüksek Mahkeme, kadını kaynanaya ziyarete zorlamayı ağır kusur olarak saydı. Alınan bilgiye göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.

KİŞİLİK HAKKINNA SALDIRI

KADIN; eşinin ailesinin evliliğe müdahale ettiğini, kendi ailesi ile görüşmesini istemediğini, fiziksel şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini öne sürdü. Koca ise, "Eşim annemle yani kaynanasıyla görüşmek istemiyordu' iddiasında bulundu. Erkeği ağır kusurlu bulan Aile Mahkemesi, çocuğun velayetini de anneye bıraktı. Taraflar istinaf kanun yoluna başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ise tarafların eşit kusurlu olduğunu belirtince avukatlar temyize gitti ve devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay kararında; eşini annesiyle görüşmeye zorlayan kocanın ağır kusurlu olduğu belirtildi. Kararda "Erkeğe yüklenen bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir" denildi.