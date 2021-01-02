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Yılbaşı Çekilişi! Sıraya konulmuş liste

’nun 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sona erdi. Milyonlarca kişi ekranları başında büyük ikramiye çıkan sayıları takip ederken, tarihi ödül yine çeyrek bilete çıktı. 100 Milyon TL’nin yanı sıra birçok ikramiye daha sahibini buldu.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Sıraya konulmuş liste

2.1.2021

Büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet Manisa-Akhisar'da satıldı. 100 milyon TL çeyrek bilete 9 8 8 4 7 5 7.



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