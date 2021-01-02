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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Sıraya konulmuş liste

Milli Piyango’nun 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sona erdi. Milyonlarca kişi ekranları başında büyük ikramiye çıkan sayıları takip ederken, tarihi ödül yine çeyrek bilete çıktı. 100 Milyon TL’nin yanı sıra birçok ikramiye daha sahibini buldu.

2.1.2021