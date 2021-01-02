Ünlüler yeni yılı evlerinde karşıladı

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar eğlence sektörünü etkilediği kadar yılbaşı gecesi sahne alan sanatçıları da etkiledi. Bu yıl birçok şarkıcı ve müzisyen 2021'e evinde girdi. Televizyon ve sinema dünyasının ünlüleri ise yılbaşı tatili ya da parti yapamadı. Evlerini yeni yıl temasına uygun bir şekilde süsleyen ünlüler, yeni yıl dileklerini ve kutlama mesajlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşte ünlü isimlerin yılbaşı mesajları...



Ünlüler dünyasında örnek çift olarak gösterilen oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan'la birlikte aile pozu verdi. Güzel oyuncu, binlerce beğeni alan paylaşımının altına, "Mutlu yıllar herkese" notunu düştü.



NİSAN ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı yeni yıl mesajında "2020'yi yok sayıyorum" dedi. Herkese sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı dilediğini söyleyen Şallı, eşi Uğur Akkuş ile verdiği yeni yıl pozunu paylaştı.



2020'DE ağırlığı 1 gram bile olmayan bir musibet, dünyanın çivisini yerinden oynattı diyen oyuncu Demet Akbağ, "Ne olur empati duygumuzdan uzaklaşmayalım. Huzurlu, sakin ve tabii ki her şeyden önce sağlıklı bir yıl diliyorum, hem ülkeme hem tüm dünyaya" mesajını paylaştı.





Mesut Özil ve Amine Gülşe'den yeni yıl sürprizi geldi. Ünlü çift 9 aylık olan kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" ifadelerine yer verdi.



HÜLYA KOÇYİĞİT

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, fotoğraf paylaşmak yerine yeni yıl mesajını video ile yayımladı. 2021'in tüm insanlığa ve ülkemize huzur, sağlık ve barış getirmesini dileyen Koçyiğit, "İyiliğin galip geldiği bir yıl olsun. Yeni yıl hepimize uğur getirsin" dedi.



MİNE TUGAY

GÜZEL oyuncu Mine Tugay da anlamlı bir mesaj yayımladı. Tugay fotoğrafının altına "2020 bana elimizdekilerin kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Doğaya nefes aldırmanın sevinci ve bunu devam ettirebilmenin umudunu da getirdi... Birlikte, bundan daha iyi nasıl olur? Mutlu seneler" notunu düştü.



ALMEDA Abazi ile mutlu bir evliliği olan Tolgahan Sayışman, eşi ve oğlu Efehan'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Yakışıklı oyuncu "Herkesin sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yıl geçirmesini dilerim" sözleriyle yeni yılı kutladı.