‘Dur’ ihtarına uymadı polis memuruna çarptı

Aydın'da dur ihtarına uymayan araç sürücüsünün otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Demir yaralandı. Olay, Efeler'e bağlı Ata Mahallesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Hızlı bir şekilde ilerleyen 09 UB 857 plakalı araç sürücüsü A.Ç, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki polis memuru Mustafa Demir'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru Demir, hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Mustafa Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü A.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada, 1'i tabanca 1'i tüfek olmak üzere 2 adet silah ele geçirildi.

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