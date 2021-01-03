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Haberler Yaşam Garajdaki araçta 3 ceset bulundu

Garajdaki araçta 3 ceset bulundu

Garajdaki araçta 3 ceset bulundu

3.1.2021

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir binanın garajındaki otomobilde 3 arkadaşın cesedi bulundu. Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Osmangazi Caddesi Güneş apartmanının garajında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda apartmanda ikamet eden Halil İbrahim Altıntaş ve beraberindeki arkadaşları Burak Karakoç ve Hüseyin Şahinoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Üç gencin bulundukları yerde hareketsiz şekilde gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve doğalgaz ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde gaz kaçağına rastlanmadı. Ayrıca olay yerinde çok sayıda içki şişesinin bulunduğu kaydedildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üç gencin cansız bedenleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay hakkında adli işlem başlatılırken, gençlere ait olan araçlar da inceleme altına alındı. 3 gencin zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

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