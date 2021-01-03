Hangi test doğru?

Almanya Hamburg'da Tus Haltern futbol takımının 2. kalecisi olan 19 yaşındaki Ubeyd Güzel'in, tatile geldiği İzmir'den dönüş için yaptırdığı PCR testi hayatını kabusa çevirdi. Özel bir hastanede yurt dışı çıkışı için test yaptıran Güzel, sonucu pozitif çıkınca yıkıldı. Ancak ailesinin baskısı ile başka bir özel poliklinikte tekrar test yaptırdı. Test sonucu bu kez negatif çıkan Güzel, kafası karışınca özel bir laboratuvarın kapısını çalıp üçüncü kez test yaptırdı.

HESAP SORMAYA GİTTİ

Sonuç yine negatif çıkınca Ubeyd Güzel, test yaptırdığı ilk özel hastaneye yeniden gitti. Amacı testleri gösterip hesap sormaktı. Hastaneden "Olmaz öyle şey, gelin tekrar test yapalım" cevabını alan Güzel böylece 4'üncü testini de yaptırdı. Sonuç ilk testteki gibi pozitif çıkınca sinirlerine hakim olamayan futbolcu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5'nci kez test yaptırdı; sonuç yine negatif çıktı.

6'NCISI ALMANYA'DA

Güzel, negatif test sonucu ile uçağına binip Almanya'ya döndü. Almanya'ya iner inmez mecburen 6'ncı kez test yaptıran Güzel, sonucun negatif çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. Ubeyd Güzel, 48 saat içinde yaşadıklarına bir anlam veremedi.

'KLİNİK BULGULARA BAKILMALIYDI'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, bu gibi durumların çok sık olmasa da yaşandığını ancak bu tür vakalarda mutlaka klinik bulgulara da bakılması gerektiğini dile getirdi. Ünal, "PCR testi başarı oranları ülkemizde ve dünyada biliniyor. İki farklı sonuç varsa; klinik bulgular göz önüne alınarak başka tahlil ve testlere bakılmalı. Tomografi çekilmeli, ateş, öksürük ve kan numuneleri alınmalı" dedi.

'ŞÜPHE DURUMUNDA TEKRARLANMALI'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Türkiye'de ve Avrupa'da PCR test başarı oranları yüzde 60 ile 80 arasında değişiyor. Bu olayda da test yapan kişinin başarılı numune alma oranları dikkat alınmalı. Bu tür vakalar olabiliyor. O yüzden tekrarlanmasını hep istiyoruz. Şüphe durumunda teyit edilmesi için bu testler mutlaka tekrarlanmalı" dedi.

FATİH ŞENDİL