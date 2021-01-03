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Haberler Yaşam Melisa çayı içerek uykuya dalabilirsiniz

çayı içerek uykuya dalabilirsiniz

Melisa çayı içerek uykuya dalabilirsiniz

3.1.2021

Vücut direncini artırmak ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılan melisa çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir. Uyku sorunlarından iştahsızlığa, stresi azaltmaktan grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileştirilmesine kadar insan sağlığına pek çok faydası bulunan melisa çayı, soğuk algınlığına da iyi gelmektedir. Ancak, diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürebilir. Düşük kan şekeri riskiniz varsa bu çayı tüketmemeniz gerekiyor.

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