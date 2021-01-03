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Haberler Yaşam Omuz ve kollardaki ağrı boyun fıtığının habercisi

Omuz ve kollardaki ağrı boyun fıtığının habercisi

Omuz ve kollardaki ağrı boyun fıtığının habercisi

3.1.2021

Günümüzde boyun fıtığı görülme sıklığı, yaşam tarzında yaşanan değişimlere bağlı olarak her geçen gün artıyor. Özellikle telefon ve tablet gibi teknoloji ürünlerinin kullanımındaki artış, yanlış duruş ve hareketsizlik gibi nedenler boyun fıtığını yaygınlaştırıyor. Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın, omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu omurilikten çıkıp kola gelen sinirlere baskı yapması ile oluşuyor.

ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ
Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer, "Tanı konup ameliyat ne kadar erken yapılırsa hastanın iyileşmesi o kadar başarılı ve erken olur. Ameliyat düşünülmeyen hastalarda konservatif tedavi yöntemleri kullanılır, hastaya duruş ve hareketleri ile ilgili önerilerde bulunulup egzersiz verilir. İlaç tedavisi, manipülatif tedavi, fizik tedavi ve traksiyon, enjeksiyon ve güçlendirme egzersizleri geleneksel tedavinin en önemli yöntemleridir" ifadelerini kullandı.

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