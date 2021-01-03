Örgütün 340 okulunda artık Ayyıldız dalgalanıyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ'nün kan damarlarından olan okulları bir bir kapatılıyor. 19 ülkede 214 okul FETÖ/PDY iltisaklı okul kapatıldı ve Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Vakıf, 24 ülkede 126 yeni eğitim kurumu açtı, 340 eğitim kurumu ile faaliyetlerine devam ediyor. Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, okulların FETÖ ile ilişkisinin kesilmesinde FETÖ iltisaklı okulların kapatılıp devredilmesi, ulusal sisteme entegre edilmesi ve uluslararası özel eğitim kurumlarına satılması yöntemlerinin uygulandığını ifade etti.