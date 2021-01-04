Filyasyon ekipleri 7/24 sahada

Kovid-19 ile mücadele dünya genelinde sürerken, bulaşıcı hastalıkların kaynağının tespit edilmesi için filyasyon ekipleri, pozitif vakaların tedavi süreçlerini başlatarak, vakaların temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırıp salgının önüne geçmek için çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ekipler özel koruyucu kıyafetlerle kapı kapı dolaşarak, gerekli görülen temaslı kişilerden numune alıyor ve sosyal izolasyonun sağlanması için 10 gün boyunca takip ediyor. İzmir'de sahada 802 kişiyle görev yapan filyasyon ekibi, resmi tatillerde, bayramlarda ve sokağa çıkma kısıtlamalarında da 7/24 esaslı hizmet veriyor. Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmaları gerektiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, "Bulaşıcı hastalıklar tatil yapmaz. Hem bulaşıcı hastalıkta çalışanlar hem de bulaşıcı hastalığın etkenleri tatil yapmaz. Bu yüzden biz de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.