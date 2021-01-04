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Haberler Yaşam İngiltere’den gelenler karantinaya alınıyor

’den gelenler karantinaya alınıyor

Son 10 gün içinde 'den 'e gelen 60 kişi, bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İngiltere’den gelenler karantinaya alınıyor

4.1.2021

60 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi. Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor. İzmir Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

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