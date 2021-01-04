İnternet bağımlıları savaş oyunlarını seviyor

TÜRKİYE'DEKİ 3 üniversiteden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktorların 12-17 yaş grubunda yaptığı araştırma, internet bağımlılarının daha çok savaş ve strateji oyunlarını tercih ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre internet bağımlılığı olmayan çocukların savaş oyunlarına ilgisi yüzde 20'de kalırken, internet bağımlıları ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda bu oran yüzde 43'e çıktı. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Ekran alışkanlıkları, denetlenmezse çocuğun hayatında hakimiyet kurar ve sağlıklı bir hayat için gerekli davranışların yerini alır" dedi. Ege, Diyarbakır Dicle üniversiteleri ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi iş birliğiyle yürütülen araştırmada sağlıklı kontrol grubunda 30, internet bağımlıları grubunda 30, internet bağımlılığı ve DEHB eş tanılı 30 kişi yer aldı.

ARADA UÇURUM VAR

Araştırmada internet bağımlısı gençlerde haftalık ortalama internet kullanımı 46.2, internet bağımlılığı eş tanılı DEHB olan bireylerde 44.6 saat, sağlıklı gençlerde ise 11.2 saat saptandı. Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Teknoloji doğru kullanılırsa çocuğun gelişimine katkıda bulunur. Ancak çoğu çocuk ve genç kendi kullanımlarını sınırlamak için içgörü ve disipline sahip olmayabilir" diyerek denetimin anne baba tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.