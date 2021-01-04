Kovid-19’lu sayısı 85 milyona yaklaştı

DÜNYA genelinde yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgınında toplam vaka sayısı 84 milyon 993 bini geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 843 bin 866 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 84 milyon 993 bin 350'ye çıkarken, virüs saptanan 60 milyon 110 bin 468 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 904 bin 701 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 358 bin 682 kişi öldü.