Müge Anlı canlı izle 4 Ocak Pazartesi!

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan 16 yaşındaki kızlar bulundu. Konuşup kendilerini ifade edemeyen kızlardan birini sonra diğerini evlerinin önüne bırakan kişiler kim? Yanlarında kim tuttu? Kızlar ve ailesi ifade için emniyete gideceklerini söyledi. Aylin Öğretmenin katil zanlısı her şeyi anlattı... Şiddete karşı verdiği mücadelesiyle bilinen ve oldukça sevilen Aylin Sözer, eğitimle karşısında durduğu şiddetin kurbanı oldu. Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına hükmedilen Aylin öğretmenin katil zanlısı demir parmaklıklar ardına gönderildi. 14 yaşındaki Yiğit Fevzi'yi İstanbul Kadıköy'de iki defa gördüğünü söyleyen izleyici, gördüğü kişinin Yiğit olduğuna emin olduğunu ve birinden ''Moğolistanlı olduğunu ve işe girdiğini'' duyduğunu sözlerine ekledi. 2003'te Hakan Küçükboğa'nın Mersin'de semt pazarında bıraktığı Kadirhan bugün 23 Büşra ise 21 yaşında. Kaybolduğunda Kadirhan 6, Büşra ise 4 yaşındaydı. Hakan Bey çok pişman olduğunu, çocuklarını bulmak istediğini söyledi Gözü yaşlı baba canlı yayında...