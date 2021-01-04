Önce bağışladı sonra çağrı yaptı

KORONA virüs salgını nedeniyle Kızılay'ın azalan kan stoklarına dikkat çekmek isteyen Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit önce kan bağışladı, ardından da bağış çağrısında bulundu. Mezkit, "Hafta sonları ve tatil günleri kısıtlama sebebiyle vatandaşlarımız dışarıya çıkamıyor. Ancak kan bağışı yapacak vatandaşlarımız bundan istisnadır. Rahatlıkla kan bağışında bulunabilmektedirler. Ben de 2 Aralık Cumartesi günü kan bağışında bulunarak destek oldum" dedi. Mezkit, "Bağışlarda neredeyse yüzde 25'e varan azalma söz konusu. Bu da ihtiyaç anında sıkıntılara sebep olmaktadır" diye konuştu.

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