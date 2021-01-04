  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Sağlık-Sen’in Denizli Başkanı virüse yenildi

Sağlık-Sen’in Başkanı virüse yenildi

Sağlık-Sen’in Denizli Başkanı virüse yenildi

4.1.2021

TÜRKİYE Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık- Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), korona tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rayif Kurşunoğlu, 10 Aralık'ta belirti göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SAĞLIK durumu ağırlaşan Kurşunoğlu, entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Kurşunoğlu'ndan dün sabah acı haber geldi. Rayif Kurşunoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık-Sen’in Denizli Başkanı virüse yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.