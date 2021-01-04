Sağlık-Sen’in Denizli Başkanı virüse yenildi

TÜRKİYE Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık- Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), korona tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rayif Kurşunoğlu, 10 Aralık'ta belirti göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
SAĞLIK durumu ağırlaşan Kurşunoğlu, entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Kurşunoğlu'ndan dün sabah acı haber geldi. Rayif Kurşunoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SEBAHATTİN ALP
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