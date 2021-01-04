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Haberler Yaşam Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi: Nazar olmasın lütfen

Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi: Nazar olmasın lütfen

2021'e aşk bombasıyla giren Subaşı, gizemli sevgilisiyle poz verdi. Subaşı, sevgilisiyle beraber çekildiği karesini paylaşarak "Nazar olmasın lütfen. Şeyma’nın masalı 2021.” notunu düştü.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi: Nazar olmasın lütfen

04.01.2021, 18:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021, 18:50

Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra farklı isimlerle anılan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, ilişkisini Instagram üzerinden duyurdu.

"ŞEYMA'NIN MASALI"

Subaşı, sevgilisiyle beraber çekildiği karesini paylaşarak "Nazar olmasın lütfen. Şeyma'nın masalı 2021." notunu düştü.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Subaşı'nın suratını gizlediği sevgilisinin kimliği merak konusu olurken, bazı kullanıcılar o ismin Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğunu iddia etti.

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