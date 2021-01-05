İSKİ İstanbul su kesintisi son dakika haberi sonrası İstanbullular detayları araştırıyor. İSKİ'den yapılan açıklamada Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da su kesintisi ne zamna başlayacak? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
İSKİ, Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca'da su kesintilerinin yaşanacağını açıkladı.
Buna göre Esenyurt; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri Başakşehir; Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Avcılar; Yeşilkent mahallesi Büyükçekmece Karaağaç mahallesi, Arnavutköy, Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahalleleri, Çatalca; Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.