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İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İSKİ'den yapılan duyuruya göre İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Vatandaşlar bu duyuru sonrası hangi ilçelerde kesinti olacağını ve kesintilerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde 30 saatlik su kesintisi olacak? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi ile ilgili detaylar....

05.01.2021, 12:33