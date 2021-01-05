Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Az bulutlu ve açık 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 5 Ocak Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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