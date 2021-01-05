Müge Anlı canlı izle 5 Ocak Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 5 Ocak Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

14 yaşındaki liseli çocuk bulundu. Kaybolduktan 5 ay sonra bulunan 14 yaşındaki Yiğit Fevzi emniyet güçleri tarafından babasına teslim edildi. Teyzesini de ziyaret eden Yiğit Fevzi annesi ile de telefonla konuştu. Aylar sonra annesiyle konuşan Yiğit Fevzi bunca zaman ne yaptı? İki hafta önce Isparta'da kaybolan kayıp Gülsüm Doğan ile ilgili sıcak gelişme... Görgü tanığı izleyicinin verdiği ifade sayesinde arama çalışmaları başladı. Dağlık alanda her yer incelenirken karadan ve havadan kayıp kadına ait bir iz arandı. 13 gün sonra gelen acı haber. Gülsüm Doğan ölü olarak bulundu... 18 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da kızının evindeyken kuzeni ile buluşmak için evden çıkan kadın kameralara takılmıştı. Sevgilisi olduğu ortaya çıkan kuzeni Mehmet Taşdelen ile buluşmuşlar ve bir daha 42 yaşındaki kadından haber alınamamıştı... Sonuç Mehmet Taşdelen'in dediği gibi olmuştu. Yayının ardından gözaltına alınan Mehmet Taşdelen nasıl öldürdüğünü ve nereye gömdüğünü anlattı... Cinayet itirafından sonra toplanan deliller ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. -18 derecede Erciyes'e tırmandılar. 3 Bin 917 Metreden ''Müge Anlı'' mesajı. Türkiye dağcılık federasyonuna bağlı Kayseri Dağcılık kulübünün Erciyes Dağına çıkıp Müge Anlı için pankart astığı anlar canlı yayında gösterildi. 16 aydır kayıp olan Zeynep Güngör'e ne oldu? 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün şüpheli kaybı. Ağabeyi ne dedi, kimi suçladı? Zeynep Güngör'ün kardeşleri adli tıp'ta kimliği belirlenemeyen cenazelere baktılar. Kardeşi cenazeler arasında kardeşini bulamadı.