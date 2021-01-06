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3 çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

'de yeni yerleştiği evine gelen ayrıldığı eşi tarafından çocuklarının gözü önüne bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay, dün sabah ilçesi 'nde meydana geldi.

3 çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

6.1.2021

Yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı. 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

ÇOCUKLAR HABER VERDİ
ANNELERİNİN bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, İsa Kösecik'i yakalamak için çalışma başlattı.

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