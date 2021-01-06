Bu tuzaklara dikkat!

DOLANDIRICILARIN yeni tuzaklarından biri de korona virüs aşıları oldu. Vatandaşların cep telefonuna ya da maillerine mesaj gönderen internet dolandırıcıları, para karşılığı aşı randevusu vereceklerini belirterek kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalıyor. Uzmanlar ise özellikle aşının ücretsiz yapılacağına dikkat çekiyor.



"AŞILAMA HENÜZ BAŞLAMADI"

BİLİM Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı uygulamasının e-Nabız uygulaması ve 184 numaralı hat üzerinde yapılacağını belirterek, "Aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesi veya elektronik posta gelmesi söz konusu değil. Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamadı. Eğer size böyle bir mesaj veya elektronik posta gelirse bunun şüpheli olduğunu göz önünde bulundurmalısınız ve kesinlikle bu mesajlardaki bağlantıya tıklayarak kişisel bilgilerinizi vermemelisiniz. Kimlik bilgileriniz olabilir, banka hesap numaralarınız olabilir, kredi kartı bilgileriniz olabilir, bunları kesinlikle paylaşmamalısınız. Sağlık Bakanlığı sizden banka hesap numaranızı, kredi kartı numaranızı kesinlikle talep etmez" uyarısında bulundu.



'İSVİÇRE FRANKI' DEDİ DANİMARKA KRONU ÇIKTI

İzmir'de Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir telefon dükkanından dolandırılma şikayeti aldı. Araştırma başlatan ekipler, bir şüphelinin iş yerine geldiğini ve telefon satın aldığını, ödemeyi ise İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kron'u vererek yaptığını tespit etti.



YEMEK YERKEN YAKALANDI

İş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan R.E.A. (44) olduğunu tespit etti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık faaliyetini sürdüren R.E.A, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Konak ilçesindeki resto-randa yemek yediği sırada yakalandı. Gözaltına alınan R.E.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. R.E.A'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



WHATSAPP'TAKİ TEHLİKE

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda şunlar kaydedildi: "Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."