Ingiltere’den gelen 68 kişi karantinada

İZMİR Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, İngiltere görülen ve mutasyona uğrayan SARS-CoV-2 virüsü nedeniyle aldığı karar doğrultusunda son 10 gün içerisinde bu ülkede bulundukları belirlenen toplam 68 kişi, Buca ilçesindeki Gazi Ayşe Hanım Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurttaki 130 odanın dolması halinde, Kredi Yurtlar Kurumu Buca Kız Yurdu'nun da karantina için konaklamaya açılacağı bildirildi. 68 kişinin 14 gün boyunca karantinada tutulacakları bildirildi.