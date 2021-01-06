Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 6 Ocak Çarşamba Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 6 Ocak Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Bir ayrılık daha son bulmuş Elif öğretmen ve annesinin hasreti son bulmuştu. Doğum yaparken felç kalan Elif öğretmen Iğdır'da eşinin yanından alınıp annesine teslim edildi. Elif öğretmenden güzel haberler geldi. Tedavisi süren ve bacaklarını oynatabilen Elif öğretmen gün geçtikçe iyileşiyor... 17 yıl önce semt pazarına babaları tarafından bırakıln iki kardeş Kadirhan ve Büşra bulundu. Kadirhan'ınbabası ve annesi ile görüşmek istemediği bilgisi geldi. Büşra'nın cevabı ne olacak? Yayına bağlanacaklar mı? Büşra şu anda biraz heyecanlı olduğunu söyledi. Hakan Bey, yaptıklarından dolayı özür diledi. Büşra böyle bir olaydan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ailesini merak ettiğini fakat duruma da alıştığını, abisi ile yaşamak ve şu anki ailesiyle olmak onu çok mutlu ettiğini anlattı. İstanbul Ümraniye'de mobilyacılık yapan 6 çocuk babası 31 yaşındaki Erdem Uçkan'ın 30 Ağustos 2020'den beri kayıp olduğu belirtildi. Eşi ile kavga eden Erdem'in eşine şiddet uygulayınca karşı tarafın Dolapdere'de onu dövdüğünü ve o günden sonra Erdem'den haber alamadıklarını belirten annesi canlı yayında. Erdem Uçkan nerede? 4 ay önce İstanbul'da kaybolan 6 çocuk babası Erdem Uçkan bulundu. Canlı yayına bağlanan Erdem, çok bunaldığını, borçları olduğunu o yüzden gittiğini geri geleceğini söyledi.