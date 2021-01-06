Sahte parayı para sayma makinesi tespit edemiyor

Gerçeğinden ayırt etmenin imkan-sız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğramış durumda.

BANTLA TESPİT EDİLEBİLİR

PİYASADA milyonlarca doların dolaştığına dikkat çeken uzmanlar, para sayma makineleri-nin yanıltıcı olabileceği konusunda esnafı uyarıyor. Uzmanlar, sahte paraların bant yapıştırma yönte-miyle de tespit edilebileceğine dikkat çekiyor.SOSYAL MEDYADAN DUYURDUK nPARALAR piyasaya çıktığında Türkiye'nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Baş-kanı Yusuf Türköz, "Biz bunu sosyal medya hesa-bımızdan duyurduk takipçilerimize. Türkiye'nin birçok iline ulaşmışlar. Sahte 50 Dolar, 50 Euro ve 50 TL'leri piyasaya sürmüş durumdalar. Maki-neler bu paraları ayırt edemiyor. Biz uyarabildiği-miz kadar arkadaşları uyardık" diye konuştu.