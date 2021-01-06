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Haberler Yaşam Sahte parayı para sayma makinesi tespit edemiyor

Sahte parayı para sayma makinesi tespit edemiyor

Kuzey Irak'tan ve 'ya sokulan sahte paralar, esnafın korkulu rüya-sı oldu. Özellikle kuyumcuları hedef alan kalpa-zanlar yaptıkları sahte paralar, güncellenmeyen eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor.

Sahte parayı para sayma makinesi tespit edemiyor

6.1.2021

Gerçeğinden ayırt etmenin imkan-sız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğramış durumda.

BANTLA TESPİT EDİLEBİLİR

PİYASADA milyonlarca doların dolaştığına dikkat çeken uzmanlar, para sayma makineleri-nin yanıltıcı olabileceği konusunda esnafı uyarıyor. Uzmanlar, sahte paraların bant yapıştırma yönte-miyle de tespit edilebileceğine dikkat çekiyor.SOSYAL MEDYADAN DUYURDUK nPARALAR piyasaya çıktığında Türkiye'nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Baş-kanı Yusuf Türköz, "Biz bunu sosyal medya hesa-bımızdan duyurduk takipçilerimize. Türkiye'nin birçok iline ulaşmışlar. Sahte 50 Dolar, 50 Euro ve 50 TL'leri piyasaya sürmüş durumdalar. Maki-neler bu paraları ayırt edemiyor. Biz uyarabildiği-miz kadar arkadaşları uyardık" diye konuştu.

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