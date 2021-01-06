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Haberler Yaşam Selendılı çocuklar kitaplarla bir araya geldi

Selendılı çocuklar kitaplarla bir araya geldi

Selendılı çocuklar kitaplarla bir araya geldi

6.1.2021

PANDEMİ sürecinde kütüphaneden faydalanamayan Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinde ikamet eden öğrenciler için planlanan 'Kütüphanem yanımda' projesi başladı. Proje kapsamında Selendi İlçe Halk Kütüphanesi, i araçla mahalleleri gezerek merkez mahalleler dışında ikamet eden öğrencilere ödünç kitap verip, öğrencileri kütüphaneye üye yapıyor.
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