Selendılı çocuklar kitaplarla bir araya geldi

PANDEMİ sürecinde kütüphaneden faydalanamayan Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinde ikamet eden öğrenciler için planlanan 'Kütüphanem yanımda' projesi başladı. Proje kapsamında Selendi İlçe Halk Kütüphanesi, i araçla mahalleleri gezerek merkez mahalleler dışında ikamet eden öğrencilere ödünç kitap verip, öğrencileri kütüphaneye üye yapıyor.

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