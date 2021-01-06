PANDEMİ sürecinde kütüphaneden faydalanamayan Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinde ikamet eden öğrenciler için planlanan 'Kütüphanem yanımda' projesi başladı. Proje kapsamında Selendi İlçe Halk Kütüphanesi, i araçla mahalleleri gezerek merkez mahalleler dışında ikamet eden öğrencilere ödünç kitap verip, öğrencileri kütüphaneye üye yapıyor.
Selendılı çocuklar kitaplarla bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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