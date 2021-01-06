TikTok fenomeni Merve Yalçın: Ünlü olmak kolay görünüyor!

Merve Yalçın Bi' Başka YouTube kanalında ürettiği içeriklerden bahsetti. TikTok'a başlarken fenomen olma amacının olmadığını söyleyen Yalçın, "Tamamen eğlence amaçlı platforma katıldım. Çok fazla ve her yaştan insan var orada. Ünlü olmak da kolay gözüküyor. O yüzden insanlar daha çok kullanıyor bu platformu. Topluma daha faydalı olabilmek için iyi içeriklerin üretilmesi gerekiyor" dedi.

Pandemi sürecinde neler yaptın? TikTok ve Youtube içerikleri nasıl gidiyor?

Aslında her dalda koşturmaya, her yerde var olmaya çalışıyorum ama daha çok TikTok'tayım. Günlük yaşantımın içerisinde çok da vakit harcamadan içerik üretebiliyorum. Hem iş yapıyorum hem eğleniyorum. Ocak'ta bir şarkım daha çıkacak. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Müzikle uğraşmayı profesyonel açıdan sürdürmek istiyor musun? Bir meslek haline getirme hayalin var mı?

Aslında tamamen isteğe bağlı. Yaptığım işler gerçekten sevilirse devam etmeyi düşünüyorum tabii. Ama "Sen şarkı yapma artık" deseler, orada bırakırım :)

İlk şarkına gelen tepkiler olumluydu sanırım?

Evet, 40 milyon izlendi. Bu beni tatmin etti. Bu yüzden ikinci üçüncü şarkıyı yapmayı düşünüyorum. O şarkılarda da istediğim başarıyı elde edersem devam etmek istiyorum.

TikTok platformuna, TikTokerlara karşı olan önyargı hakkında neler söylemek istersin? TikTok'ta bu kadar popüler olacağını öngörüyor muydun?

TikTok'a başlarken fenomen olma amacım yoktu, tamamen eğlence amaçlı platforma katıldım. Çok fazla ve her yaştan insan var orada. Ünlü olmak da kolay gözüküyor. O yüzden insanlar daha çok kullanıyor bu platformu. Önyargılı olmak konusunda ise bir şey söyleyemiyorum. Normal bir reaksiyon. Diğer uygulamalarda da aynı tarz içerikler var. Ancak şu anda bu önyargının bir tık kırıldığını düşünüyorum. Herkes kullanıyor uygulamayı. Topluma daha faydalı olabilmek için iyi içeriklerin üretilmesi gerekiyor. Ben güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Uygulamayı nasıl kullandığınıza bağlı aslında, iyi kullanırsanız yararlanırsın. Kötü kullanırsanız zaman kaybedersiniz.

İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?

Çok fazla fenomeni takip etmiyorum. Sadece arkadaş çevremi takip ediyorum. O yüzden sevmediğim birisi yok diyebilirim.



Beğenerek takip ettiğin Tiktokerlar kim?

En yakın arkadaşım Cemre Solmaz'ın içeriklerini çok beğeniyorum. Juan ekibini çok seviyorum. Hepsi kardeşim gibi. Onun dışında çok yok. Sevdiğim kişiler, arkadaşlarım.

Sence Tiktok'un en iyisi kim?

Çok fazla var. Şu kişi 1 numara diyeceğim biri yok.

Kendi içeriklerin konusunda iddialı mısın?

Ben çok iyi içerik ürettiğimi iddia etmiyorum ama yaptığın işi severek yaparsan o iş seviliyor zaten. Karşı tarafa geçiyor bu. YouTube'a çok daha güzel içerikler üretmek istiyorum. TikTok'ta daha iyi şeyler yapabilirim. Bunun için kendimi sürekli gazlıyorum.

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Linç yediğinde bununla nasıl başa çıkıyorsun?

Ben kötü yorumları kafama çok takıyorum. Birkaç kez ağır linç yedim. Bu durumun sürü psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Biri kötü bir yorum yaptığı zaman herkes arkasından gelip destekliyor. Seni seven insanlar bile linç ediyor. O yüzden çok takmamak gerekiyor.

Sosyal medya fenomenleri birbirleri hakkındaki görüşlerini sıkça dile getiriyor. Bazen kaos ortamı oluşuyor. Bu durumu etkileşimini artırmak için kullanan da var. Sen dobra mısındır?

Çok dobra bir insanım. Çıkıp biri hakkında konuşmam ama bana sorulursa cevap veririm, düşüncelerimi dile getiririm. Çok fazla kaosa karışmayı sevmiyorum. Çünkü insanlar sizden ve sizin kitlenizden beslenebiliyor. Ben eğlenip içerik üretme taraftarıyım.