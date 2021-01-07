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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar 79. yeni bölümüne "Beni böyle bırakıp gideceğin hiç aklıma gelmezdi." sözü damga vurdu. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova izle" linkini araştırma başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme adresi

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

07.01.2021, 20:09

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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