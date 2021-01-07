Haberler Yaşam Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi Gökçeada açıklarında AFAD'ın verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

07.01.2021, 09:03