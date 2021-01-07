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Haberler Yaşam Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

'nde 4.1 büyüklüğünde

Son dakika... açıklarında AFAD'ın verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

07.01.2021, 09:03

Gelen son dakika haberine göre; Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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