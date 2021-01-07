Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 7 Aralık Perşembe Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 7 Ocak Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Isparta Eğirdir'de yaşayan 12 yaşındaki Aslı bulundu, 14 yaşındaki ablası Sevda Hala kayıp. Kaçırılan 12 ve 14 yaşındaki iki kardeşten abla Sevda nerede? Zorla mı tutuluyor? Ailesi canlı yayında... Dört aydır kayıp olduğu sanılıyordu, annesini kandırdığı ortaya çıktı... Dün bunaldığım için evi terk ettim diyen Erdem'in bugün o sırada evinde olduğu ortaya çıktı. Annesi ve Erdem canlı yayında. Komşuları kendisine yardım ettiğini ve sürekli gördüklerini söylediler. Erdem'in birliktelik yaşadığı Ceylan Baruk konuştu. Erdem'in kaza geçirdikten sonra her şeyi boşladığını, evdeki eşyaları sattığını ve kendilerine hiç para vermediğini belirtti. 14 yaşındaki Sevda bulundu. 14 yaşındaki Sevda Karapınar'ın Antalya'da bulunduğu haberi verildi. Kepez Merkez karakoluna teşekkür edildi. Tahir Bey'in tutuklandığı bilgisi verildi. Hakan Bey'e çocuklarının resmi çerçeveletilip hediye edildi. Oğlu Kadirhan'a bakan Hakan Bey, oğlunun tıpa tıp kendisine benzediğini belirtti. Kadirhan'ın Hakan Bey'e biraz kırgın olduğu belirtildi. Büşra Hanım, abisinin pek bahsetmediğini, kayboldukları günü bir adamın kendilerine bekleyin geleceğim dediğini hatırladığını ve polislerin geldiğini söyledi. Şu anki ailelerini çok sevdiğini ve abisiyle onlardan hiç ayırmadıklarını belirtti.