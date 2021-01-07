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Haberler Yaşam Yerli Bonnie & Clyde yakayı ele verdi

Yerli & yakayı ele verdi

'de bir kuyumcuyu soyan iki sevgili, 1930'larda Amerikalı aşık hırsızlar ve çiftini anımsattı. Balıkesir'de önceki gün sabah saatlerinde kuyumcuya giren 1'i kadın 2 kişi soygun yaptı.

Yerli Bonnie & Clyde yakayı ele verdi

7.1.2021

Kuyumcudan yaklaşık 500 gram altınla kaçan hırsızlar, Manisa'da saklandıkları evde yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince sorgusu yapılan çifttin anlattıkları herkesi şaşırttı.

SEVGİLİSİNİ İKNA ETTİ
Çorumda yaşayan Fatmanur Öztekin (28) internetten tanıştığı ve bir süredir konuştuğu Muhittin Güderin (40) Manisa'daki evine kaçtı. Sekiz aydır birlikte yaşayan ve birbirlerine deliler gibi aşık olan çift, maddi sıkıntılar nedeniyle büyük bir soygun yapmaya karar verdi. Balıkesir'de bir kuyumcuyu gözüne kestiren genç kadın, sevgilisini soyguna ikna etti. Manisa'dan otomobil kiralayan ikili, Yaymacılar caddesinde bulunan kuyumcuya gelerek dükkanın açılmasını beklediler.

"PLANIM KUSURSUZDU"
Kuyumcunun kepenklerini açmasından yarım saat sonra içeriye giren sevgililer silah zoruyla vitrinde bulunan bilezikleri ve kolyeleri toplamaya başladı. Bu esnada direnmeye çalışan kuyumcu Fatmanur Öztekin tarafından gözlerine biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Soyguncu aşıklar gasp ettikleri yarım kiloya yakın altınla olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine polis 50'ye yakın güvenlik kamerasını inceledi ve otomobilin Manisa'dan kiralandığını belirledi. İki sevgili Manisa Yunusemre'de bulunan evlerine düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Polisleri karşısında gören genç kadının "Bizi nasıl buldunuz planım kusursuzdu" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan aşık soyguncular çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

SERKAN ÖZCAN

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