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Haberler Yaşam Akıncı 2. bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölüm izle

2. bölüm canlı izle!

Yeni yılın ilk gününde yayınlanan reyting rekorları kırdı. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ilke izleyicilerden tam not alan Akıncı yeni bölümüyle ekranlarda. Akıncı, tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2. yeni bölümüyle ekranlara gelen Akıncı dizisinde "Babanın katilini buluyoruz..." sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı yeni bölüm izleme linki...

Akıncı 2. bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölüm izle

08.01.2021, 19:57

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI CANLI İZLE

AKINCI DİZİSİNDE İLK BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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