Aşı odaları hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı, korona virüs aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderdi. Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "aşı uygulama odası" belirlenmesi istenilen yazıda, "Aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılamalıdır" denildi. Yazıda ayrıca, sağlık kuruluşu yöneticilerinin oda sayısını müracaat edecek kişi sayısına göre düzenleyerek oda önünde bekleme ya da yığılmaları önlemeleri istendi. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde en az 5; 51-199 arasında olan hastanelerde 10 aşı odası hazırlanacak.