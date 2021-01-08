‘Burası İtalya’ diye Çine’ye bıraktılar!

İtalya'ya gitme hayali kuran 84 mültecinin İstanbul'dan başlayan umuda yolculuğu, Aydın'ın Çine ilçesinde hüsranla son buldu. Mültecileri 30 saat kamyon kasasında gezdiren umut tacirleri, 'İtalya'ya geldiniz' diyerek Çine'ye bağlı Akçova mahallesindeki zeytinlik bir alanda durdu. Kamyon hızla geri dönerken, kalabalık mülteci grubunu gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.
'Banker Bilo' filminde Almanya'ya götürüldüklerini sanan insanlar, İstanbul'da bir dağ başına bırakılıyordu.
KİŞİ BAŞI 1000 AVRO
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen mülteciler ifadelerinde, İtalya'ya gitme vaadiyle kişi başı 1000 avro karşılığında göçmen kaçakçılarıyla anlaştıklarını söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler, daha sonra Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Mültecilerin hali, Şener Şen ve İlyas Salman'ın 'Banker Bilo' filmini hatırlattı. Filmde Banker Bilo Almanya'ya götürmek vaadiyle kandırdığı kişileri İstanbul'da dağ başına bırakarak kaçıyordu.
Dolandırıcılar 84 mülteciyi kamyonla tam 30 saat gezdirmiş.
Murat Şenbaklavacı
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