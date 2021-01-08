  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Konteynerli çözüme Tireliler tepkili

Konteynerli çözüme Tireliler tepkili

’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan itfaiyenin hizmet binası kurulan konteynerlere taşındı. Başkan ’in, ‘konteynerli’ çözümüne tepki yağdı.

Konteynerli çözüme Tireliler tepkili

8.1.2021

İzmir Tire'de 90'lı yıllarda yapılan köhne otogar, 6.6'lık İzmir depreminin ardından hasar aldı. Meydana gelen çatlaklar nedeniyle araçlarını açık alana çeken Tire İtfaiyesi, yeni hizmet binası yerine Otogar'ın bahçesine kurulan konteynerlere taşındı.

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ
Hayal kırıklığı yaşayan Tireli vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. 30 yıllık binanın boşaltılmasının doğru olduğunu ancak itfaiyenin yeni bina yapılana kadar geçici bir başka binaya taşınması gerektiğini savunan vatandaşlar, "Tire'nin en köklü kurumunun düşürüldüğü durum içler acısı. İ.B.B İtfaiye Daire Başkanlığı yeni bina yapmak yerine otogarın bahçesine koyduğu konteynerlerden itfaiye binası yaptı. Yanlışı düzelteyim derken daha da yanlış yaptı. Her koşulda görev yapan itfaiye personeli bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konteynerli çözüme Tireliler tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.