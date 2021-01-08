Konteynerli çözüme Tireliler tepkili

İzmir Tire'de 90'lı yıllarda yapılan köhne otogar, 6.6'lık İzmir depreminin ardından hasar aldı. Meydana gelen çatlaklar nedeniyle araçlarını açık alana çeken Tire İtfaiyesi, yeni hizmet binası yerine Otogar'ın bahçesine kurulan konteynerlere taşındı.

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ

Hayal kırıklığı yaşayan Tireli vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. 30 yıllık binanın boşaltılmasının doğru olduğunu ancak itfaiyenin yeni bina yapılana kadar geçici bir başka binaya taşınması gerektiğini savunan vatandaşlar, "Tire'nin en köklü kurumunun düşürüldüğü durum içler acısı. İ.B.B İtfaiye Daire Başkanlığı yeni bina yapmak yerine otogarın bahçesine koyduğu konteynerlerden itfaiye binası yaptı. Yanlışı düzelteyim derken daha da yanlış yaptı. Her koşulda görev yapan itfaiye personeli bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL