Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi: Bir Zamanlar Çukurova

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı,

AB'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve

20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 79.bölümünde #KaderAyırdıBizi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Yıllardır kavuşmak için kader ile savaşan Yılmaz ve Züleyha aşkını, nihayet tüm Çukurova şahitlik ederek kabul etti ama bu kez ölüm onları sonsuza dek ayırdı!

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YILMAZ AKKAYA, ARKASINDA SEL OLMUŞ GÖZYAŞLARI BIRAKIP GİTTİ

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, yaşadığı kazadan kurtulan Yılmaz hastanede hayata daha fazla tutunamadı! Ama düşmanlarından da sevdiklerinden helallik alıp, vedalaşarak hayata veda etti.

Ömrünü Yılmaz ile yeniden kavuşmaya adayan Züleyha'nın da, yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden ve onların yerine Yılmaz'ı koyan Fekeli'nin de hali yürek parçaladı!

Demir ve Gülten Züleyha'yı; Fikret ve Nazire Fekeli'yi ayakta tutmaya çalıştılar!

Tam da boşanacakları ama dost kalmaya söz verdikleri gün, oğlunun babasını, eşini, bir zamanlar aşık olduğu adamı kaybeden Müjgan'a da kimse ne diyeceğini bilemedi.

ÇUKUROVA'DAN BİR YILMAZ GEÇTİ!

Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yerlerini aldılar. Yılmaz'ın cenazesinde ilk kez, artık tek bir düşmanlık kalmadı! Tüm dualar Yılmaz için hep birlikte edildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı, başta Züleyha ve Fekeli olmak üzere, herkes bir parçasını Yılmaz ile birlikte mezara gömdü.

ZÜLEYHA, YILMAZ'A NASIL AŞIK OLDUĞUNU ANLATTI! DEMİR VE SEVDA'NIN DA YÜREĞİ BURKULDU!

Züleyha, cenazeden sonra Demir ve Sevda'ya Yılmaz ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Bir aşk filmi izleyip, sinemadan çıktığından abisine yakalanıp dayak yediğini, ama Yılmaz'ın onu abisinin elinden kurtarışını, o an 'aşık olacağım' adam dediğini gözyaşları içinde kaderin bin bir oyunuyla ailesi olmuş Demir ve Sevda'ya anlattı. Demir ve Sevda da hüzün içinde bu hikâyeyi dinlediler.

Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlüdü ile Fekeli adına Fikret uğraştı. Adeta amcasına evlatsız kalmadığını ispat etti. Bu arada, olan bitenden bir türlü karşılaşamayan, Fikret'in dayısının oğlu Bahtiyar ile Fekeli de tanıştı.

ÇUKUROVA YILMAZ'A YAMAN ÇİFTLİĞİ GAFFUR'A VEDA ETTİ!

Yılmaz'ın ölümü, en az Hünkar'ın ölümü kadar tüm Çukurova'yı sarstı! Yaman çiftliğinde de gözyaşları dinmedi. Saniye, Gaffur, Fadik, Raşit günlerce gözyaşı döktü, dualarını Yılmaz için etti. Üzüm'ün küçük Adnan'ı alıp mezarlığın başında dua etmeleri de yürekleri dağladı. Annesini kaybetmenin acısından sonra, Hünkar annesini de kaybeden Üzüm kızın olgunluğu herkesi hüzünlendirdi.

Tüm bu olan biten içinde, Gaffur'un Almanya'ya kabul mektubu geldi! Üzüm kız, babası gidecek ve dönmeyecek diye çok ağladı ama sonunda konu tatlıya bağlandı. Demir konuyu öğrendiğinde de olaylar çığırından çıktı! Demir yine bildik öfkesi ile Gaffur'a ailesiyle birlikte kovdu. Ama olan bitene Sevda soğukkanlı yaklaşınca, durum normale döndü. Gaffur, hem helalliğini hem de tazminatını alarak çiftlikten ayrıldı.

Ancak elbette, işler Gaffur için yine hayal ettiği gibi gitmedi. Herkes gibi sıra bekleyeceğine, bir an önce gitmek için aracılar bulan ve onlara talep ettikleri tüm parayı, üstüne de kardeşinin tarlasını veren Gaffur, İstanbul'a adım atar atmaz, dolandırıldığını anladı! Ne sevdiklerinden, ne çiftlikten ne de vatanından ayrılamayacağına karar verdiğini söyleyip hızla Adana'ya geri döndü! Onun bu özlem dolu hikayesine Demir bile inandı ama Saniye asla tam ikna olmadı.

ZÜLEYHA HANIMAĞA'LIĞA SOYUNDU!

Züleyha, evlatları için acısını kalbine gömdü ve ayağa kalktı! Önce Hünkar'ın mirasını devraldı, konak çalışanlarına ondan hatıralar verdi. Sonra onun odasına yerleşip, onun yaptıklarını yapmak, Çukurova'ya sahip çıkmak için kolları sıvadı! Yamanların hanım ağası olarak atına atladı! Ve Hünkar'ın geleneklerini sürdüreceğini herkese ilan etti. Geçtiği her yerde de saygıyla selamlandı!

VE ADANA'YA BİR ÜMİT GELDİ!

Züleyha tam küllerinden yeniden doğarken, şehre bir "Ümit" geldi! Demir yolda giderken sağa çekmiş İstanbul plakalı bir araç gördü. Yardım etmek için indiğinde, patlak lastiğin başında şık ve güzel Ümit'i gördü. Demir, belki de yıllar sonra ilk kez, gözleri ışıldayarak Züleyha'dan başka bir kadına baktı!

FİKRET FEKELİ'NİN ADNAN YAMAN İLE ALIP VEREMEDİĞİ NE?

Züleyha, Hünkar'ın ardından toplu nikahlara devam edeceklerini açıklarken, Fikret, Hünkar ve Adnan Yaman'ın mezarı başındaydı. Gözyaşları içindeki Fikret'in Adnan Yaman'ın mezar taşını parçalaması şaşkınlık yarattı!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!